In Chile haben landesweit über eine Million Menschen gegen die Regierung protestiert.

In der Hauptstadt Santiago de Chile marschierten die Demonstrierenden unter anderem am Amtssitz von Präsident Piñera vorbei und forderten seinen Rücktritt. Auch in Valparaíso, Punta Arenas, Viña del Mar und anderen Städten gab es Kundgebungen. Die Protestwelle hatte sich zunächst an der Erhöhung der Preise für den öffentlichen Nahverkehr entzündet und sich rasch auf das ganze Land ausgeweitet. Gefordert werden inzwischen höhere Löhne und Renten, niedrigere Medikamenten-Preise sowie eine Verfassungsreform. Piñera hatte zuletzt mehrere Sozialreformen angekündigt, die Proteste setzten sich aber fort.



Der Großteil blieb friedlich, es kam aber auch zu Brandstiftungen und Plünderungen. Mindestens 19 Menschen kamen ums Leben.