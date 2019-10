Die Zahl der Toten bei den Unruhen in Chile ist nach offiziellen Angaben auf 15 gestiegen.

Die meisten Opfer habe es in der Hauptstadt Santiago gegeben, teilte das Innenministerium mit. Zugleich hieß es, insgesamt sei das Ausmaß der Gewalt rückläufig.



In Santiago und in mehreren anderen Städten des südamerikanischen Landes gelten aber weiter der Ausnahmezustand und eine nächtliche Ausgangssperre.