In Chile hat es trotz der Regierungsumbildung durch Präsident Piñera neue Proteste gegeben.

In der Hauptstadt Santiago lieferten sich hunderte Demonstranten gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Polizei, wie die Nachrichtenagentur AFP meldet. Die Sicherheitskräfte seien in der Nähe des Präsidentenpalastes mit Wasserwerfern und Tränengas gegen die mit Steinen bewaffneten Demonstranten vorgegangen. Im Zentrum brenne ein Einkaufszentrum. Das Feuer sei womöglich durch Brandsätze ausgelöst worden.



Piñera hatte gestern als Reaktion auf die seit Mitte des Monats anhaltenden Proteste seine Regierung umgebildet und acht der 24 Minister ausgetauscht. Die Demonstranten fordern seinen Rücktritt und eine grundlegende Änderung der Wirtschaftspolitik, die sie für die sozialen Probleme in dem südamerikanischen Land verantwortlich machen.