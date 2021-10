Zur Bekämpfung der Kriminalität hat die Regierung in Chile in Teilen des Landes den Notstand ausgerufen.

Betroffen sind mehrere Provinzen im Süden Chiles. Dort wird die Polizei in den nächsten zwei Wochen von Militärkräften unterstützt. Präsident Piñera betonte, der Ausnahmezustand entspreche der Verfassung und diene der besseren Bekämpfung von Terrorismus, Drogenhandel und organisierter Kriminalität. Er richte sich nicht gegen das Volk. In der Region im Süden des Landes kommt es seit Jahren zu Brandanschlägen etwa auf die Holzindustrie. Dafür verantwortlich gemacht werden unter anderem radikale Gruppen des indigenen Volks der Mapuche, die mehr Autonomie und die Rückgabe von Land fordern.



In der Stadt Arauco im Süden brannten unterdessen zwei Kirchen ab. Nach örtlichen Medienberichten nahm die Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf. Bei den zerstörten Gotteshäusern handele es sich um eine katholische und eine evangelische Kirche.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.