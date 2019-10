Nach Massenprotesten hat der chilenische Präsident Pinera alle Minister zum Rücktritt aufgefordert.

Das teilte er in einer Ansprache im Präsidentenpalast in Santiago mit. Chile sei nun ein anderes Land als vor einer Woche, sagte er. Er wolle eine neue Regierung bilden, um die neuen Herausforderungen bewältigen zu können.



Die nächtliche Ausgangssperre für die Hauptstadt wurde nach einer Woche aufgehoben. Die chilenische Armee erklärte, die aktuelle Lage erlaube diesen Schritt. Die Ausgangssperre war nach schweren Unruhen am 19. Oktober verhängt worden.



Am Freitag gingen in Santiago und anderen Städten mehr als eine Million Menschen auf die Straße. Sie forderten den Rücktritt Pineras und grundlegende Wirtschaftsreformen.