In Chile ist Gesundheitsminister Manalich entlassen worden.

Präsident Pinera reagierte mit diesem Schritt auf Kritik an dem Ressortchef. Experten hatten Manalich vorgeworfen, Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie zu spät veranlasst zu haben. Zudem war beklagt worden, dass er fortlaufende Änderungen bei der Erfassung der Corona-Fälle vorgenommen hatte. Als neuer Gesundheitsminister wurde der Politiker Paris vereidigt.



In Chile liegt die Zahl der erfassten Infektionen bei rund 167.400. Mehr als 3.100 Menschen sind bereits an der Viruserkrankung gestorben.