Angesichts der Unruhen in Chile hat Präsident Piñera soziale Verbesserungen angekündigt.

Wie er in einer Ansprache im Präsidentenpalast sagte, sollen die Mindestrente um 20 Prozent angehoben und die Strompreise eingefroren werden. Außerdem soll es Änderungen bei der Krankenversicherung geben.



Piñera bat um Entschuldigung dafür, dass er das Ausmaß der sozialen Unzufriedenheit nicht erkannt habe. Der Präsident, der in den vergangenen Tagen harte Worte gegen die Protestbewegung gewählt hatte, schlug damit einen versöhnlichen Tonfall an.



Bei den Unruhen waren in den vergangenen Tagen 15 Menschen ums Leben gekommen. Es gab Plünderungen und Brandstiftungen.