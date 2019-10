Nach anhaltenden Protesten in Chile hat Präsident Piñera eingelenkt und eine Reihe von sozialen Maßnahmen angekündigt.

Ab sofort sollten die Mindestrente und der Mindestlohn angehoben werden, erklärte Piñera in einer Fernsehansprache. Zugleich würden die Preise für Arzneimittel gesenkt, höhere Steuern für Spitzenverdiener eingeführt und die Diäten von Parlamentariern gekürzt. Dies gelte auch für die Gehälter von hohen Staatsbeamten. Der Präsident versprach vor allem Rentnern und Familien mehr Unterstützung. Bei der Bevölkerung bat er um Entschuldigung dafür, dass er das ganze Ausmaß der sozialen Unzufriedenheit nicht erkannt habe.



Bei den Unruhen in Chile waren in den vergangenen Tagen 15 Menschen ums Leben gekommen. Es gab Plünderungen und Brandstiftungen. Die Sicherheitskräfte gingen massiv gegen Demonstranten vor, setzten Wasserwerfer und Gummigeschosse ein. 2.600 Menschen wurden festgenommen.