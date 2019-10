In Chile hat Präsident Piñera eine geplante Erhöhung der Fahrpreise für die U-Bahn zurückgenommen.

Er habe mit Demut die Stimme seiner Landsleute vernommen, teilte Piñera in einer Ansprache in Santiago mit. Seit Montag hatten vor allem junge Menschen gegen die Preiserhöhungen protestiert. Dabei setzten sie U-Bahnen und Busse in Brand. Die Gewalt war zuletzt eskaliert. Daraufhin verhängte Piñera für die Hauptstadt und ihre Umgebung eine Ausgangssperre.