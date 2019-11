Nach wochenlangen Massendemonstrationen gegen die Regierung hat Chiles Präsident Piñera erstmals die Polizeigewalt gegen Demonstranten verurteilt.

Es habe Misshandlungen und andere Verbrechen gegeben, sagte Piñera in einer im Fernsehen übertragenen Rede an die Nation. Die Rechte der Menschen seien nicht respektiert worden.



Die teilweise gewaltsamen Proteste in dem südamerikanischen Land hatten Mitte Oktober begonnen. Die Demonstranten kritisieren die niedrigen Löhne, hohe Kosten für Bildung und Gesundheit sowie die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich.