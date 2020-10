In Chile haben die Bürger über eine Änderung der Verfassung abgestimmt.

Die bisherige Grundordnung stammt aus der Zeit der Pinochet-Diktatur in den 80er Jahren. Parteien der Linken und der Mitte sowie zahlreiche Bürgerbewegungen kritisieren sie als Hindernis für tiefgreifende soziale Reformen. In Chile gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Massenproteste gegen die Regierung. Infolge von Gewaltausbrüchen wurden dabei mehr als 30 Menschen getötet.

