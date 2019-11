Nach den Massenprotesten in Chile hat die Regierung die Ausarbeitung einer neuen Verfassung angekündigt.

Das neue Grundgesetz soll die noch aus der Zeit von Diktator Pinochet stammende Verfassung ersetzen. Die Regierung erfüllt damit eine der Hauptforderungen der Demonstranten. Eine verfassunggebende Versammlung soll das Grundgesetz ausarbeiten, über das das Volk dann in einem Referendum entscheidet. Bei den Protesten in Chile kamen in den vergangenen Wochen mindestens 20 Menschen ums Leben. Die Demonstranten fordern eine Renten- und Verfassungsreform sowie Reformen des liberalen Wirtschaftssystems in Chile.