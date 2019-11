In Chile haben sich Regierung und Opposition auf den Weg zu einer neuen Verfassung geeinigt.

Vorausgegangen waren wochenlange, teils gewalttätige Demonstrationen. Jetzt verständigten sich die Parteivorsitzenden darauf, dass die Bevölkerung im April zunächst darüber abstimmen soll, ob sie eine neue Verfassung will. Ist das der Fall, soll es auch über den neuen Verfassungstext ein Referendum geben. Senatspräsident Quintana erklärte, man wolle einen friedlichen und konstruktiven Weg aus der Krise. Erstmals werde Chile eine 100-prozentig demokratische Verfassung bekommen.



Chiles Verfassung von 1980 stammt noch aus Zeiten der Diktatur von General Pinochet. Trotz mehreren Reformen gibt es Kritik an ihrem autoritären Ursprung, der starken Bündelung von Machtbefugnissen bei der Zentralregierung und den begrenzten Einflussmöglichkeiten der Bürger. In einer Umfrage hatten sich zuletzt 78 Prozent der Chilenen für eine neue Verfassung ausgesprochen.