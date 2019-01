Fast 40 Jahre nach dem Tod des ehemaligen chilenischen Präsidenten Frei sind sechs Menschen wegen Mordes verurteilt worden.

Ein Gericht in Santiago de Chile sah es als erwiesen an, dass die Angeklagten Frei 1982 gemeinschaftlich vergiftet hatten. Frei war während der Pinochet-Diktatur in einer Klinik gestorben, in der er wegen eines Leistenbruchs operiert worden war. Der Richter verurteilte die damaligen Ärzte des Ex-Präsidenten sowie seinen Chauffeur, einen Armeeoffizier und einen ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter zu Gefängnisstrafen zwischen drei und zehn Jahren.



Frei war der Vorgänger des sozialistischen Präsidenten Allende und unterstützte zunächst den Militärputsch von 1973. Später wandelte er sich zu einem scharfen Kritiker von Diktator Pinochet. Nach seinem Tod wurden immer wieder Vermutungen laut, er sei ermordet worden. Bewiesen werden konnte es erst, nachdem Freis Überreste 2016 exhumiert worden waren.