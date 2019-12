In Chile sind erneut tausende Frauen auf die Straße gegangen, um gegen Unterdrückung und Gewalt gegen Frauen zu protestieren.

Nach Schätzung örtlicher Medien versammelten sich 4.000 bis 6.000 Frauen vor dem Nationalstadion in der Hauptstadt Santiago de Chile, wo während der Pinochet-Diktatur Regierungsgegner gefoltert worden waren. Die Frauen tanzten eine Performance mit dem Titel "Der Vergewaltiger bist Du!".



Die Perfomance wurde das erste Mal am internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen in Chile aufgeführt. Seitdem hat sich die Aktion über die Sozialen Medien unter den Hashtags #UnVioladorEnTuCamino und #LaTesis rasant verbreitet, Videos der Aktion werden auf YouTube veröffentlicht. In nahezu jedem Land in Lateinamerika gehen inzwischen Frauen auf die Straße, um gegen die massive Gewalt gegen Frauen zu protestieren. Auch in zahlreichen Städten in Europa führten Frauen die Perfomance auf, in Deutschland zuletzt in Berlin, Düsseldorf und Hamburg.



Bei der rund zweiminütigen Tanzperformance singen die Frauen einen Text, der auf Werken der argentinischen Anthropologin Rita Segato beruht. Segato gilt als eine der berühmtesten feministischen Wissenschaftlerinnen Lateinamerikas, die über die Ursachen männlicher Gewalt gegen Frauen geforscht hat. Während der Performance rufen die Frauen „Es war nicht meine Schuld, wo ich war oder was ich trug!“und zeigen schließlich mit dem Finger in die Kamera und rufen „Der Vergewaltiger bist Du!“ Die Frauen geben auch dem Staat eine Mitschuld an der massiven Gewalt gegen Frauen. „Das Patriarchiat ist ein Richter“, heißt es beispielsweise in dem Text.

Augenbinden und grüne Halstücher

Die Teilnehmerinnen verbinden sich bei Performance die Augen, um darauf aufmerksam zu machen, dass Staat und Gesellschaft gegenüber Verbrechen gegen Frauen blind sind bzw. wegschauen. Einige Frauen tragen auch ein grünes Halstuch, das ein Symbol der Frauenbewegung in Argentinien darstellt und mit dem sich Frauen für die Legalisierung von Abtreibung einsetzen.



Wie die Vereinten Nationen mitteilten, liegen 14 der 25 Länder mit den höchsten Mordraten an Frauen in Lateinamerika. Zwölf Mädchen und Frauen werden dort jeden Tag aufgrund ihres Geschlechts getötet.