In Chile sind zwei Jahre nach dem Beginn einer Protestbewegung für mehr soziale Gerechtigkeit erneut tausende Menschen auf die Straße gegangen.

Allein in der Hauptstadt Santiago demonstrierten nach Polizeiangaben bis zu 10.000 Menschen gegen die konservative Regierung von Präsident Piñera. Landesweit waren Berichten zufolge etwa 5.000 Polizisten im Einsatz. In einigen Städten kam zu Ausschreitungen. Nach einem vorläufigen Bericht der Regierung wurden mindestens 30 Menschen festgenommen.



Im Oktober 2019 hatte es in Chile über Wochen Massenproteste gegeben. Die Demonstrierenden forderten unter anderem einen besseren Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung sowie eine Abkehr vom neoliberalen Wirtschaftssystem.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.