In der chilenischen Hauptstadt Santiago sind bei den gewaltsamen Protesten gegen die Regierung mehrere Menschen ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden fünf Menschen durch einen Brand in einer geplünderten Kleiderfabrik getötet. Mindestens zwei Personen kamen durch ein in einem Supermarkt gelegtes Feuer ums Leben.

Die Polizei ging mit Tränengas und Wasserwerfern gegen teils vermummte Demonstrantinnen und Demonstranten vor. Chiles Präsident Pinera hielt den Ausnahmezustand und die Ausgangsperre für Santiago aufrecht. Er hatte gestern die umstrittene Erhöhung der Fahrpreise für die U-Bahn zurückgenommen. Die Unruhen, die sich an der zweiten Erhöhung innerhalb eines halben Jahres entzündet hatten, gingen dennoch weiter. - Das Auswärtige Amt in Berlin rief Chile-Reisende zu besonderer Vorsicht auf.