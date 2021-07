In Chile hat die Ausarbeitung einer neuen Verfassung begonnen.

Die verfassungsgebende Versammlung kam in der Hauptstadt Santiago de Chile zu ihrer ersten Sitzung zusammen. Die 155 Mitglieder wollen die neue Grundordnung in den kommenden neun Monaten erarbeiten. Im nächsten Jahr soll dann in einem Referendum darüber abgestimmt werden.



Die Eröffnungssitzung wurde von Tumulten begleitet. Vor dem Gebäude kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Ein Teil der Delegierten verließ deshalb vorübergehend die Sitzung, um den Abzug der Sicherheitskräfte zu fordern.



Die derzeitige Verfassung stammt aus dem Jahr 1980 und damit noch aus der Zeit von Diktator Pinochet. Die Ausarbeitung einer neuen Verfassung war eine der zentralen Forderungen der Demonstranten während der Protestwelle im Jahr 2019.

