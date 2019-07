In Chile und Argentinien haben die Menschen eine totale Sonnenfinsternis verfolgen können.

Sie dauerte am Nachmittag Ortszeit rund zweieinhalb Minuten an. Besonders gut war sie im Norden Chiles zu sehen. Rund 300.000 Menschen waren deswegen in die Region gereist. Der Mondschatten hatte seine Reise im Pazifik gestartet, war dann auf Chile getroffen, über das Zentrum Argentiniens hinweggezogen und dann im Atlantik verschwunden.