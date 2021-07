In Chile hat die verfassunggebende Versammlung eine Vertreterin des indigenen Volkes der Mapuche zur Vorsitzenden gewählt.

Elisa Loncon ist Sprachwissenschaftlerin und setzt sich für die Rechte der Mapuche ein. ARD-Hörfunkkorrespondent Marusczyk berichtet, gleich mit ihrer ersten Entscheidung zeige die verfassunggebende Versammlung, dass sie einiges im Land ändern wolle. Die indigene Bevölkerung habe in der chilenischen Politik bislang wenig mitzureden gehabt.



Die erste Sitzung der Versammlung hatte zuvor mit Tumulten begonnen und musste unterbrochen werden. Die verfassunggebende Versammlung war im Mai von den Bürgerinnen und Bürgern in Chile gewählt worden. Sie stimmten für zahlreiche linke und unabhängige Kandidaten. Das Votum galt daher als Niederlage für den rechtsgerichteten Präsidenten Pineira. Über die neue Verfassung soll im nächsten Jahr in einem Referendum abgestimmt werden. Die aktuelle Verfassung stammt von 1980 und damit aus der Zeit von Diktator Pinochet.

