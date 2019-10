In Chile haben trotz der jüngsten Reformversprechen von Präsident Piñera erneut Zehntausende Menschen auf der Straße protestiert.

Korrespondentenberichten zufolge brannten in der Hauptstadt Santiago Barrikaden. Einige Demonstranten lieferten sich Auseinandersetzungen mit der Bereitschaftspolizei. Bei Unruhen mit Plünderungen und Ausschreitungen sind bisher mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen.



Die Proteste hatten sich vergangene Woche an einem relativ geringfügigen Anstieg der U-Bahn-Fahrpreise entzündet. Die Unruhen eskalierten, Demonstranten forderten soziale Reformen. Piñera hatte sich am Dienstag entschuldigt und unter anderem eine Anhebung der Staatsrente und des Mindestlohns angekündigt.