In Chile haben erneut zehntausende Menschen für politische und wirtschaftliche Reformen demonstriert.

Allein in der Hauptstadt Santiago de Chile versammelten sich nach Behördenangaben rund 20.000 Demonstranten auf der zentralen Plaza Italia. Dort gab es vereinzelte Zusammenstöße mit der Polizei. Kundgebungen fanden unter anderem auch in der Hafenstadt Valparaíso sowie den Städten Viña del Mar und Punta Arenas statt.



Die Protestbewegung fordert eine Renten- und Verfassungsreform sowie tiefgreifende Änderungen am ultraliberalen Wirtschaftssystem Chiles. Staatpräsident Piñera konnte die seit rund zwei Wochen andauernden Demonstrationen auch mit einer Reihe sozialer Maßnahmen und einer Kabinettsumbildung nicht beenden. Bei Unruhen kamen bislang mindestens 20 Menschen ums Leben.