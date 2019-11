In Chile ist es bei Protesten gegen die Regierung erneut zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen.

In der Hauptstadt Santiago setzten Demonstranten das Gebäude einer privaten Universität in Brand. Außerdem plünderten sie eine historische Kirche und legten auch dort Feuer.



In Chile kommt es seit Wochen zu Protesten. Sie richteten sich zunächst gegen eine Fahrpreiserhöhung im Öffentlichen Nahverkehr. Inzwischen fordern die Demonstranten eine Reform der Verfassung und des liberalen Wirtschaftssystems.