In Chile ist erstmals ein ehemaliger Militärchef wegen Menschenrechtsverbrechen während der Diktatur verurteilt worden.

Ein Gericht sah es als erwiesen an, dass der ehemalige Oberbefehlshaber Cheyre im Oktober 1973 mehrere Morde in der nordchilenischen Stadt La Serena vertuscht hatte. Dafür wurde er zu drei Jahren und einem Tag Hausarrest verurteilt. Die Morde sollen von einer Spezialeinheit verübt worden sein, die direkt Diktator Pinochet unterstand.



Cheyre war von 2002 bis 2006 Chef des chilenischen Militärs und übernahm 2004 öffentlich die institutionelle Verantwortung für die Menschenrechtsverbrechen während der Diktatur. Unter Pinochet wurden in Chile mehr als 3.000 Regierungsgegner getötet und zehntausende gefoltert.