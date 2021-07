China hat den 100. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei gefeiert.

Staatschef Xi Jinping sagte in einer Rede auf dem Pekinger Tiananmen-Platz, die Partei habe Millionen von Menschen aus der Armut geholt und viel zur globalen Entwicklung beigetragen. Die Zeit, China zu schikanieren, sei für immer vorbei.



An der Zeremonie nahmen 70.000 Menschen teil. Tausende Sänger sangen patriotische Lieder. Kampfflugzeuge flogen in Formation, Helikopter bildeten am Himmel die Zahl 100.



Die Kommunistische Partei Chinas wurde im Sommer 1921 von Mao Tse-tung und einer kleinen Gruppe von Mitstreitern in Shanghai gegründet. Heute hat sie rund 95 Millionen Mitglieder.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.