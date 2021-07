In der zentralchinesischen Provinz Henan sind bei Überflutungen mindestens 12 Menschen ums Leben gekommen.

Etwa 100.000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldet. Es werde befürchtet, dass zwei Dämme brechen könnten. In der Provinzhauptstadt Zhengzhou waren hunderte Menschen zeitweise in der U-Bahn eingeschlossen. Vielerorts war die Stromversorgung unterbrochen.



Die ungewöhnlich heftigen Regenfälle wurden vom Taifun "In-Fa" ausgelöst. Er sorgte auch in den Provinzen Zhejiang und Fujian für Unwetter. Zudem tobt in Südchina der Taifun "Cempaka".

