Schwere Regenfälle haben in der zentralchinesischen Provinz Henan massive Überschwemmungen verursacht.

In der Provinzhauptstadt Zhengzhou kamen mindestens zwölf Menschen in der überfluteten U-Bahn ums Leben. Hunderte weitere konnten gerettet werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung mussten fast 200.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Es war von den stärksten Regenfällen seit Beginn der Aufzeichnungen die Rede. In Staatsmedien und im Kurznachrichtendienst Weibo zirkulierten Videos von dramatischen Rettungsaktionen, bei denen Menschen aus reißenden, braunen Fluten gerettet wurden.



Auslöser der Regenfälle war der Taifun "In-Fa". Er sorgte auch in weiteren Provinzen für Unwetter. Zudem tobt auch in Südchina ein Taifun. Präsident Xi bezeichnete die Lage als sehr ernst. Unwetterwarnungen wurden auf das ganze Land ausgeweitet.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.