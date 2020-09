In einer Kohlegrube in China sind nach einem Brand 16 Bergarbeiter erstickt.

Ein weiterer schwebt nach Angaben des chinesischen Staatsfernsehens in Lebensgefahr. In dem Stollen nahe der Stadt Chongqing im Südwesten des Landes war ein Förderband in Brand geraten, und giftiges Rauchgas hatte sich ausgebreitet. Mehr als hundert Rettungskräfte und Sanitäter waren im Einsatz.



In China kommt es immer wieder zu schweren Bergbauunglücken. Sicherheitsvorschriften werden häufig nicht eingehalten.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.