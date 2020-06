Bei der Explosion eines mit Flüssiggas beladenen Tanklasters sind im Osten Chinas mindestens 19 Menschen getötet und mehr als 170 weitere verletzt worden.

Wie die Behörden in der Provinz Zhejiang mitteilten, ereignete sich der Vorfall auf einer Schnellstraße in der Nähe der Stadt Wenling. Staatsmedien zufolge brachte die Wucht der Explosion Häuser und Fabrikgebäude in der Nähe des Unglücksortes zum Einsturz. Zur Ursache gibt es bislang keine Angaben.