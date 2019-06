Heute jährt sich die Niederschlagung der Demokratiebewegung in China zum 30. Mal.

In der Nacht zum 4. Juni 1989 schlugen Soldaten die wochenlangen friedlichen Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking nieder. Mehrere hundert Menschen kamen ums Leben. Einige Forscher sprechen von mehr als 2.000 Toten. Die genaue Zahl ist unbekannt.



Im Vorfeld des Jahrestages wurden Bürgerrechtler und Angehörige von Opfern festgenommen oder unter Hausarrest gestellt.



Während auf dem chinesischen Festland jedes öffentliche Gedenken unterbunden wird, werden in Hongkong Zehntausende zu einer abendlichen Demonstration erwartet.