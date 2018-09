Afrika will beim Gipfel mit China seine Position stärken, meint Mikko Huotari, der stellvertretende Direktor des MERICS, des deutschen Forschungsinstituts für China Studien. Bisher gelten die afrikanischen Staaten als Absatzmarkt für chinesische Produkte und als eifriger Kreditnehmer Chinas. Jetzt wollten sich die akrikanischen Staaten klar positionieren und Industrie-Partner mit China werden wollen, sagte Huotari im Deutschlandfunk.

Eine positiv zu bewertende Möglichkeit wäre dabei, dass chinesische Unternehmen künftig in Afrika produzieren könnten. Houtari sieht in der China-Afrika-Beziehung auch Probleme, welche es im Auge zu behalten gelte. China gebe den afrikanischen Ländern seit Jahren hohe Kredite für den Infrastruktur-Aufbau. In den Afrika-Staaten würde die Kredite auf "fruchtbaren Boden" treffen. Trotz der sich entwickelnden Abhängigkeit Afrikas von China sei die China-Politik in Afrika nicht als Neo-Kolonialismus zu bezeichnen, sagte Houtari.



Afrikanische Innenpolitik, Menschenrechte und der US-Handelsstreit mit China würden beim Gipfel nur untergeordnete Rollen spielen. Der China-Afrika-Gipfel beginnt heute in Peking. Bei dem zweitägigen Treffen werden knapp 50 Staats- und Regierungschefs dabei sein.