China will sein Schienennetz bis zum Jahr 2035 um ein Drittel erweitern.

Das derzeit zweitgrößte Eisenbahnnetz der Welt soll auf 200.000 Kilometer verlängert werden, wie die staatliche China State Railway Group bekanntgab. Davon sollen etwa 70.000 Kilometer Hochgeschwindigkeitsstrecken sein. Alle Städte mit mehr als 200.000 Einwohnern werden demnach innerhalb der nächsten 15 Jahre an das Eisenbahnnetz angeschlossen. Diejenigen mit mehr als 500.000 Einwohnern sollen einen Hochgeschwindigkeitsanschluss bekommen.



Laut der Ankündigung soll der Eisenbahnbau auch an Orten gefördert werden, in denen vor allem ethnische Minderheiten leben. Ebenso sollen Grenzgebiete und unterentwickelte Regionen in Zentral- und West-China angeschlossen werden. Das solle zu mehr Wohlstand führen und dazu beitragen, den ländlichen Raum zu beleben, hieß es.