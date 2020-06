Ein Australier ist wegen Drogenschmuggels in China zum Tode verurteilt worden.

Das Urteil sei bereits am Mittwoch gefallen, teilte das Gericht in der südchinesischen Stadt Guangzhou mit. Ein Sprecher des australischen Außenministeriums äußerte sich bestürzt und erklärte, man sei zutiefst traurig über das Urteil in diesem Fall. Australien lehne die Todesstrafe ab.



Der Mann war nach Medienberichten vor mehr als sieben Jahren am Flughafen von Guangzhou verhaftet worden. Er soll mehr als 7,5 Kilogramm Methamphetamin im Gepäck gehabt haben.