Der australische Autor und Blogger Yang Hengjun ist in China wegen des Vorwurfs der Spionage angeklagt worden.

Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Die australische Außenministerin Payne äußerte sich in Canberra besorgt. Sie forderte die Regierung in Peking auf, die genauen Gründe zu nennen, warum Yang festgehalten werde. Zudem kritisierte sie dessen Haftbedingungen.



Der gebürtige Chinese ist seit 2002 australischer Staatsbürger. Er kommentiert regelmäßig die chinesische Politik und äußert sich dabei zuweilen kritisch über die Staatsführung in Peking. Der Autor war im Januar während eines Besuchs in China verschwunden. Erst nach mehreren Monaten teilte Peking mit, dass er festgenommen worden sei.