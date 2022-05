Internationale Politik

Der chinesische Außenminister Wang Yi und die Premierministerin von Samoa, Fiame Naomi Mataafa (AFP Vaitogi Asuisui Matafeo)

Darüber hinaus wurde beim Besuch des chinesischen Außenministers Wang Yi eine Kooperation der Polizeibehörden beider Länder vereinbart. Wang hatte in der Hauptstadt Apia mit Ministerpräsidentin Mata’afa und Staatschef Tuimaleali'ifano Sualauvi II. beraten. Dabei betonte er, China werde die Inselstaaten im Südpazifik auch weiterhin bei der Bewältigung des Klimawandels unterstützen.

Wang befindet sich derzeit auf einer zehntägigen Reise durch mehrere südpazifische Staaten. Gestern war er auf Kiribati, am Abend wollte er nach Fidschi weiterreisen. Dort strebt China ein umfassendes Abkommen zu Fischereirechten und Sicherheitsfragen an. Vor einigen Wochen hatte China bereits eine sogenannte Sicherheits-Allianz mit den Salomonen geschlossen. Wang sagte zum Auftakt seines Besuchs dort, die Beziehungen zu den Salomonen könnten ein Modell für andere Länder in der Region sein.

USA, Japan, Australien und Neuseeland in Sorge

Weitere Stationen seiner Reise sind Tonga, Vanuatu, Papua-Neuguinea und Timor-Leste. Am Mittwoch war der Entwurf für die Kooperationsabkommen Chinas mit den südpazifischen Inselstaaten unter dem Titel "Gemeinsame Entwicklungsvision" bekannt geworden. Demnach will Peking etwa Polizeikräfte ausbilden, Fischgründe erschließen, Internetnetzwerke einrichten und Konfuzius-Institute zur Förderung der chinesischen Sprache und Kultur gründen.

Pekings Bemühen um Einfluss in der Region wird insbesondere in den USA, Japan, Australien und Neuseeland kritisch gesehen. Sie befürchten, dass China auch die Grundlage für eine Militärpräsenz in der Region legen könnte. Wang trat solchen Befürchtungen entgegen. Die Zusammenarbeit zwischen China und den pazifischen Inselstaaten richte sich nicht gegen Dritte, betonte er nach Angaben des chinesischen Auslandssenders CRI auf Samoa. China strebe auch keine Exklusivrechte an. Vielmehr biete man Ländern wie Australien und Neuseeland eine trilaterale Zusammenarbeit in Bezug auf die pazifischen Inselstaaten an.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.