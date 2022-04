EU-China-Gipfel (dpa/AP Photo/Olivier Matthys, Pool)

Niemand sollte andere zwingen, sich für eine Seite zu entscheiden, sagte Außenamtssprecher Zhao Lijian in Peking. Er warnte vor einer Mentalität des Kalten Krieges und der Konfrontation der Blöcke. Sein Land lehne auch Sanktionen ab, weil damit der Handel unnötig geschädigt werde, betonte der Ministeriumssprecher. Die Schuld am Ausbruch des Krieges in der Ukraine gab Zhao den USA und der NATO und verwies auf die Ost-Erweiterung. Russland sei dadurch an die Wand gedrängt worden.

Spitzenvertreter der Europäischen Union beraten zur Stunde per Videokonferenz mit der chinesischen Führung. In einer ersten Arbeitssitzung tauschten sich EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Ratspräsident Michel und der EU-Außenbeauftragte Borrell mit dem chinesischen Regierungschef Li Keqiang aus. Für den Nachmittag ist eine weitere Sitzung mit Staats- und Parteichef Xi Jinping geplant.

