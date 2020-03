Die chinesischen Behörden haben in der Provinz Wuhan die Quarantäne-Bestimmungen zur Eindämmung des Coronavirus gelockert.

Wie die lokale Regierung mitteilte, dürfen gesunde Menschen innerhalb der Region wieder reisen. In Wuhan war der Erreger Anfang Dezember erstmals nachgewiesen worden. In der Stadt und der umliegenden Provinz Hubei hatten sich 67.000 Menschen infiziert, rund 3.000 starben an den Folgen der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Inzwischen geht die Zahl der Neuinfektionen im gesamten Land weiter zurück. Von gestern auf heute wurden nach offiziellen Angaben nur noch 19 Fälle registriert. Die in Wuhan errichteten Krankenhäuser sind bereits wieder geschlossen worden.



Wie chinesische Staatsmedien berichteten, informierte sich Präsident Xi Jinping in Wuhan über die Bekämpfung des Virus. Außerdem sprach er mit Helfern.