Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat China die Millionenstadt Lanzhou unter Quarantäne gestellt.

Die vier Millionen Einwohner der Stadt im Nordwesten des Landes dürften ihre Wohnungen nur noch in Notfällen verlassen, erklärten die Behörden. Zuvor waren in ganz China 29 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden, einige davon in Lanzhou.



Seit gestern gelten in Peking neue Corona-Beschränkungen. Die Bewohner wurden aufgefordert, die Stadt nur noch in dringenden Fällen zu verlassen und auf größere Menschenansammlungen zu verzichten. Der für kommenden Sonntag geplante Marathon in Peking wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Vor den Olympischen Winterspielen im Februar soll ein größerer Corona-Ausbruch im Land unbedingt verhindert werden.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.