Nach mehreren Fällen der Pest bei Menschen hat in China eine großräumige Aktion zur Vernichtung von Ratten und Flöhen begonnen.

In der betroffenen Region Innere Mongolei wurden nach Behördenangaben große Flächen Land aus Flugzeugen und Hubschraubern mit Gift besprüht. Züchter wurden aufgefordert, ihre Tiere im Stall zu lassen. Zuvor war in dem Gebiet ein vierter Fall von Beulen- und Lungenpest bestätigt worden. Die erkrankten Personen schweben in Lebensgefahr. Der Pesterreger kann von Ratten über Flöhe auf Menschen übertragen werden.