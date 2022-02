Sanktionen seien noch nie ein effektiver Weg gewesen, um Probleme zu lösen, teilte das Außenministerium in Peking mit.

Gestern hatte die Führung in Peking die USA in diesem Zusammenhang kritisiert. Noch heute sehe sich China der realen Bedrohung ausgesetzt, dass sich die USA und ihre Verbündeten in die inneren Angelegenheiten Chinas einmischten, sagte Sprecherin Hua nach Angaben des staatlichen chinesischen Ausslandssenders CRI. Die USA hätten Chinas Souveränität und Sicherheit in den Fragen Xinjiang, Hongkong und Taiwan verletzt. China sei immer noch das einzige ständige Mitglied des UNO-Sicherheitsrates, das noch nicht die vollständige Wiedervereinigung des Vaterlandes erreicht habe, führte Hua aus.