Palästinenserpräsident in Peking

Palästinenserpräsident Abbas zu Besuch in China. (Jade Gao/Pool AFP/AP/dpa)

Der grundlegende Ausweg aus der Palästinenserfrage liege in der Gründung eines unabhängigen Staates, sagte Xi laut dem chinesischem Staatssender CCTV bei einem Besuch von Abbas in Peking. China unterstütze die Palästinensergebiete darin, ein vollwertiges Mitglied der Vereinten Nationen zu werden.

Abbas war am Montag in Peking eingetroffen, wo er noch bis Freitag Gespräche mit hochrangigen chinesischen Vertretern führt. China bietet sich für eine Vermittlerrolle im Nahost-Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern an.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.