China hat erstmals eine bemannte Mission zu seiner im Bau befindlichen Raumstation geschickt.

Die drei Raumfahrer starteten von der Wüste Gobi aus. Das chinesische Staatsfernsehen zeigte Livebilder vom Start. Geplant ist, dass die Männer drei Monate an Bord des Kernmoduls der neuen Station bleiben und den Ausbau vorantreiben. China hat in den vergangenen Jahren Milliarden in seine Raumfahrtprogramme investiert.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.