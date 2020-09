In einem Bergwerk in China sitzen wegen des Brandes eines Förderbandes 17 Arbeiter fest.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua sind sie in Gefahr, weil die Kohlenmonoxidwerte in dem Schacht durch das Feuer sehr hoch sind. Mehr als hundert Rettungskräfte und Sanitäter sind demnach in der Grube nahe der Stadt Chongqing im Südwesten des Landes im Einsatz.



In China kommt es immer wieder zu schweren Bergbauunglücken. Sicherheitsvorschriften werden häufig nicht eingehalten.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.