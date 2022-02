Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums während der täglichen Pressekonferenz in Peking (AFP / Noel Celis)

Das Außenministerium in Peking bestritt jedoch, dass es sich um eine russische Invasion handle. Stattdessen sprach es von berechtigten Sicherheitsinteressen. China sei der Auffassung, dass eine friedliche Lösung in der Ukraine-Krise noch möglich sei, und werde deshalb weiter Gespräche führen.

Chinesische Staatsbürger in der Ukraine wurden aufgerufen, in ihren Wohnungen zu bleiben. Die Botschaft in Kiew erklärte, die Sicherheitslage habe sich stark verschlechtert und es könnten Unruhen ausbrechen. Auf die russische Militärpräsenz in der Ukraine ging die Botschaft nicht ein.

Gestern hatte die chinesische Regierung den westlichen Staaten vorgeworfen, mit Sanktionen gegen Russland die Krise zu verstärken.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.