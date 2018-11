Bundesaußenminister Maas hat bei seinem Besuch in China den dortigen Umgang mit der muslimischen Minderheit der Uiguren kritisiert.

Mit Umerziehungslagern könne sich die Bundesregierung nicht abfinden, sagte der SPD-Politiker in Peking nach einem Treffen mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He zum Auftakt seiner Reise. Er verlangte von der chinesischen Regierung mehr Transparenz über die Bedingungen in den Lagern. Dort sind nach offiziell unbestätigten Berichten bis zu eine Million Angehörige des Turkvolkes interniert. Peking rechtfertigt sein Vorgehen gegen die Uiguren mit Unruhen und Terroranschlägen in der Provinz Xinjiang.