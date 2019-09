Bundeskanzlerin Merkel ist zum Auftakt einer dreitägigen China-Reise in Peking eingetroffen.

Dort will sie heute früh mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang zusammenkommen. Anschließend soll es für Merkel einen Empfang mit militärischen Ehren an der Großen Halle des Volkes geben. Am Abend gibt Chinas Staatspräsident Xi Jinping ein Essen zu Ehren der deutschen Kanzlerin. Sie wird von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet. Merkel will in Peking und in der Stadt Wuhan auch Unternehmen besuchen. Ihre zwölfte Reise in das Land wird vom Handelsstreit zwischen China und den USA sowie den anhaltenden Unruhen in Hongkong überschattet.