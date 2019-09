Bundeskanzlerin Merkel setzt heute ihre China-Reise in der Provinzmetropole Wuhan fort.

Dort will sie an der Huazhong-Universität mit Studierenden sprechen. Zudem ist der Besuch eines Autozuliefer-Unternehmens mit deutscher Beteiligung geplant.

Gestern hatte Merkel bei einem Treffen mit Ministerpräsident Li in Peking für eine friedliche Beilegung des Konflikts in der Sonderverwaltungszone Hongkong geworben und erklärt, die Rechte und Freiheiten der Bürger müssten gewährleistet werden.



In Honkong gingen die Proteste gegen die Regierung weiter. Tausende Menschen belagerten ein Polizeirevier. Nach Angaben von Korrespondenten setzten die Sicherheitskräfte Tränengas und Gummigeschosse ein, um die Versammlung aufzulösen.