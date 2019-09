Bundeskanzlerin Merkel ist zum Auftakt einer dreitägigen China-Reise in Peking eingetroffen.

Sie wurde nach ihrer Landung vom chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang mit militärischen Ehren an der Großen Halle des Volkes empfangen. Merkel sagte zu Beginn des Treffens, sie hoffe auf ein baldiges Ende des Handelsstreits zwischen China und den USA.



Am Abend gibt Chinas Staatspräsident Xi Jinping ein Essen zu Ehren der deutschen Kanzlerin. Sie wird von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet. Merkel will in Peking und in der Stadt Wuhan auch Unternehmen besuchen.



Die Vorsitzende des Menschenrechts-Ausschusses des Deutschen Bundestags, Jensen, rief die Kanzlerin auf, während ihrer Reise auch mit Vertretern der Demokratiebewegung in Hongkong zu sprechen. Sie nehme mit außerordentlicher Verwunderung zur Kenntnis, dass ein solches Treffen im Reiseplan Merkels bislang nicht vorgesehen sei, schrieb die FDP-Politikerin in einem Brief an die Bundeskanzlerin. Anführer der Proteste hatten um ein Treffen mit Merkel gebeten.