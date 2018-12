Bundespräsident Steinmeier hat bei seinem Staatsbesuch in China die weltpolitische Bedeutung des Landes hervorgehoben.

Ohne China seien entscheidende Dinge nicht mehr zu bewegen, sagte Steinmeier bei einer Diskussion der Körber-Stiftung in Peking. Die internationale Ordnung habe sich verändert, unter anderem durch die Außen- und Handelspolitik der USA. So entstandenen Konflikten weiche Peking - anders als früher - nicht mehr aus, erklärte Steinmeier. Das berge Risiken. Mit Blick auf die deutsch-chinesischen Beziehungen mahnte der Bundespräsident anhaltende Gesprächsbereitschaft an - auch, um die gewachsene internationale Ordnung zu verteidigen. Differenzen dürften dabei nicht verschwiegen werden.



Zum Abschluss seines sechstägigen China-Besuchs trifft Steinmeier morgen mit Staatspräsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Keqiang zusammen.