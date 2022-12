Die spanische Menschenrechtsorganisation "Safeguard Defenders" hat Recherchen veröffentlicht , nach denen es weltweit mehr als 100 solcher Übersee-Polizeibüros geben soll. Das sind in etwa doppelt so viele wie in einem ersten Bericht der Organisation im September. Den neuen Angaben zufolge befinden sich allein elf Stationen in Italien, weitere in Kroatien, Serbien und Rumänien. Nach Berichten mehrerer Medien werden die Stationen genutzt, um chinesische Staatsbürger im Ausland zu überwachen, zu schikanieren und in einigen Fällen auch nach China zurückzuholen.